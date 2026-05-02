Da oggi, il governo guidato dalla premier Meloni diventa il secondo più longevo nella storia della Repubblica. La leader ha dichiarato che l'amministrazione continuerà a seguire una sola bussola, quella dell'interesse degli italiani. La data, il 2 maggio, coincide con una giornata che segue la Festa del 1 maggio, dedicata a lavoro e lavoratori, e segna un traguardo importante per l'esecutivo.

Non è solo una coincidenza cronologica il fatto che, a ridosso della Festa del 1 maggio che ha celebrato lavoro e lavoratori oggi, 2 maggio, il governo guidato da Giorgia Meloni cerchi in rosso sul calendario quella che è una pagina storica per il Paese. Con 1.288 giorni di attività ininterrotta, l’esecutivo diventa ufficialmente il secondo più longevo della storia repubblicana, superando il traguardo del Berlusconi IV. Un record che non è solo una cifra statistica, ma il simbolo di una stabilità politica ritrovata e della fine dell’era dei “giochi di palazzo” e dei governi tecnici. Governo Meloni: «Da oggi diventa il secondo più longevo della storia della Repubblica».🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Governo Meloni: da oggi è il secondo più longevo della storia della Repubblica. La premier: “Avanti con una sola bussola, l’interesse degli italiani”

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Meloni da record, è il secondo governo più longevo della RepubblicaIl governo Meloni diventa oggi 2 maggio il secondo esecutivo più longevo della Repubblica.

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Meloni: 'Da oggi il governo è il secondo più longevo della Repubblica, avanti determinati . Non lo vivo come un traguardo da festeggiare ma come una responsabilità ancora più forte' #ANSA x.com