La carenza di infermieri è un' emergenza | il Consiglio regionale cerca soluzioni

Da leccotoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Consiglio regionale ha approvato con larga maggioranza un ordine del giorno per affrontare la carenza di infermieri. Il documento, presentato dal capogruppo di Fratelli d’Italia e sostenuto dai gruppi di centrodestra, propone un piano d’azione strutturato per risolvere il problema. La decisione arriva in un momento di crescente preoccupazione per la mancanza di personale infermieristico nelle strutture sanitarie.

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Un piano d’azione strutturato per invertire la rotta sulla carenza di personale infermieristico: il Consiglio regionale ha approvato a larga maggioranza un ordine del giorno presentato dal capogruppo di Fratelli d’Italia Christian Garavaglia e sostenuto dai gruppi di centrodestra (Fratelli. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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Lombardia, lemergenza infermieri arriva in Consiglio regionale

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