Oggi in Consiglio regionale il caso Monaldi Si cerca l'accordo maggioranza-opposizione per un documento unico

Oggi in Consiglio regionale della Campania si è tenuta una seduta dedicata alla vicenda del piccolo Domenico, deceduto all’ospedale Monaldi dopo un intervento di trapianto di cuore. Durante l’incontro si è discusso della possibilità di redigere un documento condiviso tra maggioranza e opposizione, al fine di affrontare la questione. La seduta ha visto la presenza dei rappresentanti di entrambi gli schieramenti, senza tuttavia arrivare a decisioni definitive.

Oggi la seduta monotematica del Consiglio regionale Campania sulla morte del piccolo Domenico all'ospedale Monaldi dopo un trapianto di cuore. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Consiglio regionale, si compone il puzzle delle commissioni: accordo nella maggioranza Monaldi, domani seduta straordinaria Consiglio regionale sul caso del piccolo DomenicoA riferire in aula sarà il presidente della Regione Campania Roberto Fico, che illustrerà gli esiti delle verifiche ispettive A riferire in aula sarà... Temi più discussi: Consiglio regionale. Proroga delle graduatorie concorsuali: presentato emendamento per garantire chiarezza normativa e tutela degli idonei; Nasce a Sa Manifattura la nuova Biblioteca del Consiglio regionale. L’assessore Spanedda: Sarà uno spazio dedicato alla memoria, alla storia e all’identità della Sardegna; Consiglio regionale del Piemonte sconvocato dopo le dimissioni di Chiorino; L’agenda del Consiglio. Marco Nonno non entrerà in Consiglio regionale per Fratelli d’Italia al posto di Cirielli. Ma è scontro nel partito di MeloniLa Giunta per le Elezioni decide che Marco Nonno non sarà consigliere regionale al posto del dimissionario Cirielli ... fanpage.it Regione, stop a Nonno. Non poteva candidarsi: «È fuori dal Consiglio»La giunta per le elezioni si è espressa: Marco Nonno non può entrare in Consiglio regionale. Il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia fu dichiarato decaduto nella ... ilmattino.it GIANPIPPO CERCA FAMIGLIA Oggi vi presentiamo GIANPIPPO, tutte le info nel video! GIANPIPPO, 2 anni, meticcio, maschio, taglia piccola, esente di malattie mediterranee e filaria. DINAMICO, SOCIEVOLE, ADATTO A TUTTI GIA - facebook.com facebook A Teheran fumo e fiamme oggi, povertà domani Colpire le infrastrutture produttive ed energetiche per far regredire l’economia è uno dei segnali più evidenti di questa guerra e dello sforzo Reza Gheibi x.com