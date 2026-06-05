La canzone Napoletana punta all’Unesco

Notizia in breve

Una serata evento all’Arena di Verona ha riunito artisti e appassionati per celebrare la Canzone Napoletana, con l’obiettivo di inserirla nella lista dei patrimoni immateriali dell’umanità dell’Unesco. La manifestazione ha visto esibizioni dal vivo e interventi dedicati alla tradizione musicale partenopea. La proposta, promossa da associazioni e istituzioni culturali, mira a tutelare e valorizzare questa forma artistica riconosciuta come parte integrante della cultura italiana. La richiesta ufficiale sarà inviata alle autorità competenti nelle prossime settimane.