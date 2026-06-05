La canzone Napoletana punta all’Unesco

Da gbt-magazine.com 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una serata evento all’Arena di Verona ha riunito artisti e appassionati per celebrare la Canzone Napoletana, con l’obiettivo di inserirla nella lista dei patrimoni immateriali dell’umanità dell’Unesco. La manifestazione ha visto esibizioni dal vivo e interventi dedicati alla tradizione musicale partenopea. La proposta, promossa da associazioni e istituzioni culturali, mira a tutelare e valorizzare questa forma artistica riconosciuta come parte integrante della cultura italiana. La richiesta ufficiale sarà inviata alle autorità competenti nelle prossime settimane.

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La Canzone Napoletana punta all’Unesco: all’Arena di Verona una serata evento per celebrare un patrimonio senza tempo. La canzone napoletana si prepara a vivere una delle pagine più importanti della sua storia. Giovedì 5 giugno, l’Arena di Verona ospiterà una grande serata evento dedicata alla candidatura della tradizione musicale partenopea a Patrimonio Immateriale dell’Umanità dell’Unesco, un riconoscimento che sancirebbe il valore universale di una cultura capace di attraversare generazioni, confini e continenti. L’evento, trasmesso in prima serata su Rai 1. vedrà protagonisti tre straordinari ambasciatori della musica napoletana nel mondo: Sal Da Vinci, Massimo Ranieri e Gigi D’Alessio. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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