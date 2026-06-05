Campioni del mondo su Rai 1 | l' Italia dei record Unesco punta sulla canzone napoletana
Su Rai 1 è andato in onda un programma dedicato ai record italiani, con un focus sulla musica napoletana. L’Italia, con 61 patrimoni Unesco, ha visto riconosciuti il canto lirico e la cucina come patrimoni culturali. La trasmissione ha evidenziato le eccellenze musicali e gastronomiche del Paese, sottolineando l’importanza di questi riconoscimenti internazionali. Nessuna dichiarazione o commento è stato inserito nel racconto.
Stasera, venerdì 5 giugno, alle 21.30 Rai 1 si trasforma nel palcoscenico di una celebrazione senza precedenti. Con la conduzione di Milly Carlucci, va in onda in diretta Campioni del mondo - Italia loves Unesco, un grande evento televisivo e culturale nato per omaggiare la straordinaria ricchezza del nostro Paese. L'Italia si conferma infatti custode del maggior numero di siti riconosciuti al mondo come "Patrimonio dell'Umanità" (ben 61), a cui si sono aggiunti i recenti riconoscimenti per l'Arte del canto lirico (nel 2023) e per la Cucina italiana (nel 2025). La serata, che vanta il patrocinio del Ministero della Cultura sarà anche un vero e proprio manifesto dell'orgoglio culturale italiano di fronte a cento delegati Unesco arrivati per l'occasione da ogni angolo del pianeta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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