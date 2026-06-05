Campioni del mondo su Rai 1 | l' Italia dei record Unesco punta sulla canzone napoletana

Notizia in breve

Su Rai 1 è andato in onda un programma dedicato ai record italiani, con un focus sulla musica napoletana. L’Italia, con 61 patrimoni Unesco, ha visto riconosciuti il canto lirico e la cucina come patrimoni culturali. La trasmissione ha evidenziato le eccellenze musicali e gastronomiche del Paese, sottolineando l’importanza di questi riconoscimenti internazionali. Nessuna dichiarazione o commento è stato inserito nel racconto.