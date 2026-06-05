La cantante di 83 anni, appena compiuti, ha annunciato di non voler smettere di fare musica. Nonostante l'età, si sente piena di energia e desiderosa di continuare a esibirsi. Ha celebrato il suo compleanno il 1° giugno e ribadisce di non avere intenzione di ritirarsi, convinta di poter ancora offrire nuovi brani ai suoi fan.

O ttantatre anni sono solo un numero per Orietta Berti. La cantante, che ha festeggiato il compleanno lo scorso 1 giugno, non ha nessuna intenzione di ritirarsi dalle scene, certa di avere ancora molto da dare alla musica e ai suoi fan. È stata proprio lei a confermare quest’intenzione, sottolineando come si stanchi di più quando è impegnata in cose che per molti equivalgono a relax. Orietta Berti, l’anno della rinascita: da Sanremo alle hit con i rapper X Leggi anche › Il Tema Natale di Orietta Berti, Gemelli dalla vitalità inossidabile Orietta Berti: a 83 anni non abbandono le scene. «Fermarmi? Per carità, io mi stanco di più se sono a casa, con i fiori da innaffiare tutti i giorni, i gatti da curare», ha detto nel corso di un’intervista all’ Ansa, «Finché avrò voce ed energia andrò avanti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La cantante, 83 anni appena festeggiati, non darà l'addio alle scene, anzi. Si sente piena di energie e voglia di fare musica

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