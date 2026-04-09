Distrutto dal dolore Musica sotto choc il figlio del cantante morto dopo una rissa al parco | aveva 21 anni appena VIDEO

Un giovane di 21 anni è deceduto dopo essere stato ferito durante una rissa nel parco di Primrose Hill, nel nord di Londra. La colluttazione ha avuto luogo in un’area molto frequentata e si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine. Testimoni hanno riferito di aver assistito a un’aggressione con arma da taglio. La polizia sta indagando sull’accaduto e ha già identificato alcuni sospetti.

Una serata trascorsa all’aperto si è conclusa con un omicidio. A Primrose Hill, nel nord di Londra, un giovane è morto dopo essere stato accoltellato durante una rissa scoppiata in un parco particolarmente affollato. L’episodio, avvenuto in Inghilterra, ha attirato l’attenzione anche per l’identità della vittima, legata al mondo della musica e dell’arte. Il padre del ragazzo, figura nota della scena londinese degli anni Ottanta, ha ricostruito alcuni passaggi della giornata e ha riferito di essersi precipitato sul posto dopo aver ricevuto la notizia. Le indagini della polizia sono in corso e gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e materiali video. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Distrutto dal dolore”. Musica sotto choc, il figlio del cantante morto dopo una rissa al parco: aveva 21 anni appena (VIDEO) “Distrutto dal dolore”. Musica sotto choc, il figlio del cantante morto dopo una rissa al parcoLa serata doveva essere come tante altre, tra il clima mite delle vacanze e la voglia di stare all’aria aperta. “Distrutto dal dolore”. Finbar Sullivan ucciso in una rissa: choc nel mondo della musicaUna serata di vacanza, il parco pieno per il bel tempo, poi in pochi minuti l’escalation: una rissa, le urla, il caos e un giovane accoltellato a... Si parla di: Carmen Russo: Io al Gf Vip? Volentieri. De Martino? Bravissimo, ma amo mio marito; Carmen Russo, retroscena su Raffaella Carrà: Sapevamo che aveva adottato un figlio. Distrutto dal dolore. Finbar Sullivan ucciso in una rissa: choc nel mondo della musicaUna serata di vacanza, il parco pieno per il bel tempo, poi in pochi minuti l’escalation: una rissa, le urla, il caos e un giovane accoltellato a morte. È ... thesocialpost.it