L' addio alle scene di Nicola Pignataro | Dopo 70 anni di carriera saluto il pubblico barese

Dopo settant'anni di attività nel teatro vernacolare, l’attore barese ha annunciato il suo ritiro dalle scene. Questa mattina, presso il Palazzo della Città, si è tenuta una cerimonia di saluto in occasione della presentazione della sua ultima opera. Lo spettacolo, che lo vedrà protagonista, rappresenta il suo addio ufficiale al pubblico e alla scena teatrale della città.