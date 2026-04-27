L' addio alle scene di Nicola Pignataro | Dopo 70 anni di carriera saluto il pubblico barese

Da baritoday.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo settant'anni di attività nel teatro vernacolare, l’attore barese ha annunciato il suo ritiro dalle scene. Questa mattina, presso il Palazzo della Città, si è tenuta una cerimonia di saluto in occasione della presentazione della sua ultima opera. Lo spettacolo, che lo vedrà protagonista, rappresenta il suo addio ufficiale al pubblico e alla scena teatrale della città.

Ha annunciato il suo ritiro dalle scene, dopo 70 anni di carriera dedicata al teatro vernacolare. L'attore barese Nicola Pignataro è stato celebrato, questa mattina a Palazzo della Città, in occasione della presentazione dell'ultima opera che lo porterà sul palcoscenico: lo spettacolo, che vedrà.🔗 Leggi su Baritoday.it

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