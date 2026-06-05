Un ciclista portoghese della Bahrain Victorious ha vinto la maglia di miglior giovane nell'ultima edizione del Giro d'Italia. La vittoria è avvenuta durante la corsa, che si è conclusa recentemente. Il corridore ha gareggiato su una bicicletta di marca italiana. La maglia di miglior giovane viene assegnata al miglior classificato tra i partecipanti con meno di 25 anni. La competizione si è conclusa con questa premiazione.

Il miglior giovane dell’ultimo Giro d’Italia è stato lui. Il ventiquattrenne portoghese Afonso Eulalio della Bahrain Victorious. Ha saputo chiudere la corsa rosa a Roma con un vantaggio di 1 minuto e 13 secondi sul nostro Davide Piganzoli, della Visma Lease a Bike, terminando al sesto posto della generale. Dopo la conquista della maglia di leader grazie a una fuga nella quinta tappa, ha saputo tenere sulle sue spalle la rosa per nove giorni, prima di cederla al compagno di squadra di Piganzoli, il danese Vingegaard. La sua bicicletta nella tappa conclusiva di Roma, una Bianchi Oltre RC, sfoggiava proprio la livrea candida della maglia di miglior giovane. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La Bianchi Oltre RC di Afonso Eulalio

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