Afonso Eulalio ha vinto la Maglia Bianca al Giro d’Italia 2026, conquistandola nell’ultima tappa di 200 km da Gemona del Friuli a Piancavallo. La vittoria è stata ufficializzata alla fine della penultima frazione. L’atleta ha dichiarato di aver sofferto molto, ma di essere felice per il risultato ottenuto. La tappa finale ha concluso la corsa e determinato il traguardo di questa maglia riservata ai migliori giovani.

Una vera rivelazione. Afonso Eulalio ha conquistato la Maglia Bianca al Giro d’Italia 2026. Un obiettivo ambizioso, raggiunto definitivamente al termine della penultima frazione, contrassegnata da un percorso di 200 km con partenza da Gemona del Friuli ed arrivo a Piancavallo. Nello specifico il lusitano in forza al Team Bahrain-Victorious nella giornata odierna si è accontentato della settima posizione, raccogliendo un gap di 2’03’’ sul dominatore Jonas Vingegaard (Team Visma I Lease a Bike), il quale ha vinto la competizione imponendosi anche nell’ultimo traguardo in salita. Non poco soddisfatto, il portoghese ha commentato quanto fatto: “ Ieri ero un po’ demoralizzato – ha detto Eulalio – poi ho trovato dentro di me la forza per affrontare al meglio questa ultima settimana e queste ultime salite. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Afonso Eulalio: “Ho sofferto tanto, ma sono felice di aver conquistato la Maglia Bianca”

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