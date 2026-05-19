Afonso Eulalio | Non pensavo di riuscire a tenere la maglia rosa | mi sta dando forza

Nella decima tappa del Giro d’Italia, una cronometro individuale di 42 chilometri tra Viareggio e Marina di Massa, il ciclista italiano ha segnato il miglior tempo, confermando la sua posizione in classifica generale. Afonso Eulalio ha dichiarato di non aver immaginato di poter mantenere la maglia rosa, affermando che questa gli dà motivazione. La gara si è svolta senza incidenti e ha visto la vittoria di Ganna, che ha dominato la prova contro il tempo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Uno stratosferico Filippo Ganna domina la decima tappa del Giro d’Italia, la cronometro individuale Viareggio-Marina di Massa di 42 chilometri. Il corridore della Netcompany Ineos precede sul traguardo, con distacchi siderali, il compagno di squadra Thymen Arensman e il francese Remy Cavagna. La corsa per il successo di tappa non era però l’unico tema caratterizzante della giornata. Al centro dell’attenzione figurava infatti anche il tanto atteso duello per la conquista della maglia rosa che ha riservato un verdetto, almeno in parte, sorprendente rispetto alle previsioni. Il portoghese Afonso Eulalio chiude con un ritardo di 4’57” dal vincitore di tappa, ma con una prova di grande generosità riesce a salvare il simbolo del primato e resiste al prevedibile assalto di Jonas Vingegaard per soli 27”. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Afonso Eulalio: “Non pensavo di riuscire a tenere la maglia rosa: mi sta dando forza” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Afondo Eulalio: “Non pensavo di riuscire a tenere la maglia rosa: mi sta dando forza”Uno stratosferico Filippo Ganna domina la decima tappa del Giro d’Italia, la cronometro individuale Viareggio-Marina di Massa di 42 chilometri. Eulalio: “Non pensavo di riuscire a tenerla. La Maglia Rosa mi sta dando forza”Uno stratosferico Filippo Ganna domina la decima tappa del Giro d’Italia, la cronometro individuale Viareggio-Marina di Massa di 42 chilometri. Eulalio: Non pensavo di riuscire a tenerla. La Maglia Rosa mi sta dando forzaUno stratosferico Filippo Ganna domina la decima tappa del Giro d'Italia, la cronometro individuale Viareggio-Marina di Massa di 42 chilometri. Il ... oasport.it Giro d’Italia 2026, Afonso Eulálio resta in maglia rosa dopo la crono: Non pensavo di riuscire a tenerla, continuerò a godermela e a lottare© LaPresseAfonso Eulálio si è assicurato almeno un’altra giornata in Maglia Rosa al Giro ... msn.com