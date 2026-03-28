Il centrocampista del Napoli, Scott McTominay, è stato premiato come “Uomo dell’anno Atac 2025” in Scozia. Il riconoscimento gli è stato assegnato per aver conquistato il pubblico e la critica con le sue prestazioni. La premiazione si è svolta in patria, dove McTominay ha ricevuto anche una statuetta raffigurante una rovesciata, diventando simbolo di successo anche fuori dal campo.

Il centrocampista del Napoli Scott McTominay si prende la scena anche lontano dal campo, ricevendo un prestigioso riconoscimento in patria. In una stagione già ricca di soddisfazioni personali e collettive, il mediano azzurro è stato premiato in Scozia dall’ Association of Tartan Army Clubs con il titolo di “Uomo dell’anno Atac 2025”. Un premio che va ben oltre i numeri e le prestazioni. McTominay, infatti, è stato tra i centrocampisti più continui in Europa nell’ultimo anno, ma ciò che ha fatto davvero la differenza è il rapporto speciale costruito con i tifosi della nazionale scozzese. Impegno, personalità e spirito di sacrificio: qualità che lo hanno reso un punto di riferimento non solo in campo, ma anche fuori, conquistando il cuore dei supporters. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - McTominay conquista la Scozia: è “Uomo dell’anno Atac 2025” e diventa una statuetta iconica in rovesciata

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