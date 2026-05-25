La Banca di Scozia ha annunciato che Scott McTominay sarà rappresentato su una nuova banconota da 20 sterline. La designazione mostra il volto del calciatore scozzese, noto per le sue prestazioni sportive. La banconota entrerà in circolazione nei prossimi mesi, rendendo McTominay il primo sportivo a essere raffigurato su questa valuta. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla banca, senza ulteriori dettagli sui tempi di distribuzione.

Scott McTominay avrà la sua banconota personale. La Banca di Scozia ha infatti presentato una banconota da 20 sterline in edizione limitata dove è raffigurata la rovesciata del centrocampista contro la Danimarca, uno dei simboli del Paese per la qualificazione ai prossimi Mondiali che inizieranno tra pochi giorni. La banconota da 20 sterline con McTominay raffigurato. Scrive L’Equipe: Prodotta in soli 100 modelli, questa creazione celebra la prima partecipazione della Scozia al Mondiale dal 1998. Il design della banconota unisce gli elementi tradizionali — sullo sfondo il celebre Forth Bridge, uno dei monumenti simbolo del Paese — a questo gesto tecnico di grande classe. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - McTominay avrà la sua banconota da 20 sterline in Scozia

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