Kolo Muani alla Juventus spunta la deadline | i bianconeri vogliono consegnarlo a Spalletti entro quella data!

Da juventusnews24.com 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus sta accelerando per l'acquisto di Kolo Muani dal PSG, con una deadline fissata per consegnarlo all'allenatore entro una data precisa. I bianconeri hanno avuto primi contatti positivi con l'agente del giocatore e stanno facendo pressing sul club francese. Nel frattempo, un altro attaccante, Sorloth, non esclude che Kolo Muani possa arrivare in questa finestra di mercato.

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di Luca Fioretti I bianconeri sono in pressing sul PSG dopo i primi contatti positivi con l’agente. E Sorloth non escluderebbe l’arrivo di Kolo Muani. L’addio di Dusan Vlahovic obbliga la Juventus a spingere il piede sull’acceleratore per ridisegnare il prima possibile il reparto offensivo a disposizione di Luciano Spalletti. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di  Tuttosport, il nome in cima alla lista dei desideri della dirigenza bianconera è e resta quello di  Randal Kolo Muani. Dopo aver incassato riscontri estremamente positivi e fruttuosi nei primi dialoghi esplorativi con l’agente del giocatore, la Vecchia Signora è tornata a bussare con decisione alla porta del Paris Saint-Germain per entrare nel vivo della trattativa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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