Kolo Muani alla Juve c’è il via libera di Spalletti | i bianconeri possono prenderlo a questa cifra vantaggiosa

Il trasferimento di Kolo Muani alla Juventus sembra essere più vicino dopo il via libera di Luciano Spalletti. La società bianconera sta valutando un'offerta vantaggiosa per acquisire il giocatore, con dettagli ancora da definire. La trattativa sembra aver fatto passi avanti, ma non ci sono ancora comunicazioni ufficiali o conferme definitive. La scelta definitiva dipenderà dalle trattative in corso e dagli accordi tra le parti coinvolte.

di Angelo Ciarletta Kolo Muani alla Juve, c’è già il via libera di mister Luciano Spalletti: la società bianconera potrebbe prenderlo a questa cifra vantaggiosa. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juve ha rotto gli indugi per quello che è considerato l’obiettivo prioritario per il reparto offensivo della prossima stagione: Randal Kolo Muani. Il dinamico attaccante francese avrebbe già manifestato il proprio gradimento per il ritorno a Torino, indipendentemente dalla qualificazione alla prossima Champions League.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kolo Muani alla Juve, c’è il via libera di Spalletti: i bianconeri possono prenderlo a questa cifra vantaggiosa Notizie correlate Kolo Muani-Juve, c’è il via libera: Spalletti ora sognaNovità importantissime in casa Juve per quel che concerne il futuro di Kolo Muani: ecco cosa sta succedendo. Tonali Juve: c’è una possibilità che lasci il Newcastle e i bianconeri possono prenderlo a questa condizione. Tutte le newsdi Redazione JuventusNews24Tonali Juve: c’è una possibilità che il centrocampista azzurro lasci il Newcastle. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Gli obiettivi di mercato della Juve: nel mirino alcuni big che saranno liberi a costo zero; Comolli vuole lo sconto per portare Kolo Muani alla Juventus: le cifre; Kolo Muani, il sogno Lewandowski, la telefonata Juve e l’idea Real: se Vlahovic non rinnova…; Juventus, tutti i nomi per l’attacco: Kolo Muani in pole. La Juve prepara una rivoluzione in attaccoLa Juventus prepara una vera rivoluzione in attacco in vista della prossima stagione: obiettivo uno o due nuovi centravanti, con il futuro di Dušan ... tuttojuve.com Kolo Muani, la Juve punta a spendere meno dei 30 milioni chiesti dal PSGLa Juventus sarebbe sempre interessata all'acquisto del cartellino di Randal Kolo Muani, attaccante classe 1998 della nazionale francese, ma solo a condizioni vantaggiose dal punto di ... tuttojuve.com #Spalletti ha avanzato una richiesta precisa per rinforzare l'attacco della #Juventus in estate: Randal #KoloMuani. L'idea è di affiancarlo a #Vlahovic, sul quale la dirigenza lavora con grandissima dedizione per ottenere la sua conferma. Per finanziare l'acqu - facebook.com facebook La #Juve chiede lo sconto per #KoloMuani La situazione x.com