La Juventus ha modificato i piani per l’attacco, riducendo le possibilità di ingaggiare Kolo Muani e puntando invece su Jean-Philippe Mateta. Dopo la fine della stagione, il club ha accelerato le trattative, seguendo le indicazioni dell’allenatore. Le ultime ore hanno visto emergere queste alternative, mentre i dirigenti cercano di definire le operazioni di mercato per rafforzare la rosa.

Il mercato della Juventus è ufficialmente entrato nel vivo dopo l’amaro finale di stagione. Luciano Spalletti ha già indicato alla società le priorità su cui intervenire e, nelle ultime ore, i bianconeri sembrano aver individuato delle alternative per rinforzare l’attacco. Kolo Muani e il sogno svanito, Vlahovic rimane nella rosa. Il calciomercato della Juventus prosegue con ancora molte incognite da sciogliere. Dalla porta alla difesa, passando per un centrocampo da ricostruire e un reparto offensivo che necessita nuove certezze. Il nodo principale resta però l’attacco, la Continassa sa di non poter dipendere esclusivamente da Dusan Vlahovic, il cui futuro in veste bianconero è sempre più incerto. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - La Juventus cambia obiettivi in attacco: si complica Kolo Muani, i bianconeri puntano Jean-Philippe Mateta

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