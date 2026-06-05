Koch Glitsch Italia annuncia 100 licenziamenti Presidio davanti ai cancelli dello stabilimento

Koch Glitsch Italia ha annunciato 100 licenziamenti, con 64 dipendenti in esubero. I sindacati hanno proclamato lo stato di agitazione e domani si terrà un presidio davanti ai cancelli dello stabilimento sulla complanare della via Pontina. La notizia circolava già da tempo, ora è stata confermata.

La notizia era nell'aria da tempo, ora è diventata realtà: 64 dipendenti della Koch Glitsch di Aprilia sono in esubero e i sindacati hanno proclamato lo stato di agitazione che culminerà domani con un presidio fuori dai cancelli dello stabilimento sulla complanare della via Pontina.Non è tutto. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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