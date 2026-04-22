Protesta alla Sangalli | presidio davanti ai cancelli e poi lo sciopero

Oggi si è svolto un presidio davanti ai cancelli dell’azienda di servizi di igiene urbana e spazzamento, seguito da uno sciopero generale. La Cub Monza e Brianza ha organizzato queste azioni dopo il licenziamento di due rappresentanti sindacali, che lavoravano all’interno dell’impresa. La protesta ha coinvolto i lavoratori, che hanno manifestato contro le decisioni dell’azienda e per chiedere chiarimenti sulla situazione.

Prima il presidio e poi lo sciopero. Abbraccia la linea dura la Cub Monza e Brianza dopo il licenziamento di due delegati sindacali che lavoravano nell’impresa dei servizi di igiene urbana e spazzamento.La protesta: chi aderisce La protesta davanti ai cancelli monzesi di viale Fermi è fissata per.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Interporto, scatta lo sciopero di solidarietà per un collega licenziato: presidio ai cancelli della TntSciopero e presidio dei lavoratori della Tnt di Parma davanti ai cancelli dell'azienda Fedex Tnt di via Madrid all'Interporto di Parma. Reggiani Macchine Spa, confermati i 13 esuberi: proclamato sciopero con presidio ai cancelliIl gruppo Efi ha ribadito il piano di ristrutturazione che prevede pesanti ricadute sullo stabilimento di Comun Nuovo: negli ultimi tre anni... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Protesta alla Sangalli: presidio davanti ai cancelli e poi lo sciopero. Protesta alla Sangalli: presidio davanti ai cancelli e poi lo scioperoNon si placa la protesta dopo il licenziamento di due delegati sindacali. Adesso scende in campo anche la Usb che invita i lavoratori a segnalare tutto quello che non va ... monzatoday.it Sangalli, licenziati delegati sindacali: Fatti pedinare dall’aziendaAncora licenziamenti in Brianza. Stavolta nei cantieri di Monza – e della vicina Sesto San Giovanni – ad opera della Sangalli, azienda che si occupa dei servizi di igiene ambientale e spazzamento. L’a ... monzatoday.it