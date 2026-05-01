primo sciopero alla marini presidio davanti ai cancelli

Ieri mattina, davanti ai cancelli di via Roma ad Alfonsine, si è tenuto un presidio organizzato dalle sigle sindacali Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil. La protesta è stata in risposta alla decisione dell’azienda Marini Spa di licenziare individualmente quattro lavoratori. Questa rappresenta la prima mobilitazione di questo tipo presso la fabbrica. La manifestazione ha coinvolto i rappresentanti sindacali e alcuni operai.

Ieri davanti ai cancelli di via Roma ad Alfonsine si è svolto il presidio di Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil territoriali per protestare contro la decisione dell’azienda Marini Spa di licenziare individualmente quattro lavoratori. In concomitanza si è tenuto uno sciopero nelle ultime quattro ore di ogni turno di lavoro. "Siamo sorpresi e amareggiati per la scelta dell’azienda con cui ci sono consolidati rapporti sindacali - hanno detto Alessio Russo, Andrea Mingozzi e Nicolas Bertilotti, rispettivamente di Fim, Fiom e Uilm -. La decisione di licenziare i lavoratori è inaccettabile, anche alla luce del fatto che l’azienda non risulta attraversare un periodo di difficoltà.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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