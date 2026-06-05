L'azienda ha annunciato il possibile blocco di 100 posti di lavoro nello stabilimento di Aprilia, con uno sciopero e un presidio dei lavoratori. La decisione segue il trasferimento di parte della produzione all’estero, sollevando interrogativi sul futuro del sito locale. La produzione si sta spostando verso altri mercati, riducendo le attività nello stabilimento italiano. La situazione ha portato a mobilitazioni tra i lavoratori, che chiedono chiarimenti sulla continuità occupazionale.

Perché la produzione si sta spostando verso l'estero?. Come influirà questo taglio sul futuro dello stabilimento di Aprilia?. Chi deve intervenire per fermare il disimpegno industriale della multinazionale?. Quali strategie useranno i sindacati per bloccare la mobilità forzata?.? In Breve Tagli colpiscono Aprilia con 64 esuberi, pari al 40% dell'organico totale.. 27 lavoratori perderanno il posto a Vinchiaturo e 10 a Vimercate.. Sciopero di 8 ore e presidio programmato sulla complanare via Pontina.. Sinistra Italiana accusa la multinazionale di delocalizzazione verso l'estero.. La Koch Glitsch taglia il personale: 100 posti di lavoro a rischio tra Aprilia, Vinchiaturo e Vimercate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Koch Glitsch: 100 posti a rischio, sciopppo e presidio in fabbrica

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