Luisa Via Roma verso il concordato liquidatorio | 300 posti a rischio sciopero e presidio in via Roma

La storica boutique fiorentina, pioniera dell'e-commerce di lusso, si avvia alla liquidazione dopo anni di crisi finanziaria. La Filcams Cgil: "Scelte scellerate del management". Il 31 marzo tavolo di crisi in Regione. Ecco per quando è indetto lo sciopero Una storia di successo che rischia di chiudersi nel peggiore dei modi. Luisa Via Roma, la boutique fiorentina nata nel 1929 in via Roma e diventata uno dei pionieri mondiali dell'e-commerce di moda di lusso, si avvicina al concordato liquidatorio. La notizia è emersa oggi durante un incontro tra l'azienda e i sindacati, lasciando senza parole lavoratrici e lavoratori che speravano ancora in una soluzione industriale. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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