Kiss Kiss Way sbarca a Baia Domizia | due giorni di musica eventi e spettacolo
Baia Domizia accoglie il tour estivo di Radio Kiss Kiss il 12 e 13 giugno, con due giorni di musica, eventi e spettacoli. La località balneare del litorale casertano si prepara a ospitare questa tappa, che coinvolgerà artisti e pubblico in attività di intrattenimento. La manifestazione si svolgerà in più location della zona, con concerti e spettacoli dal vivo programmati durante le due giornate. L’evento è promosso dall’emittente radiofonica e coinvolge diverse realtà locali.
Baia Domizia si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate 2026. Il 12 e 13 giugno la località balneare del litorale casertano ospiterà infatti una nuova tappa del Kiss Kiss Way, il tour estivo organizzato da Radio Kiss Kiss che porterà musica, intrattenimento e spettacolo in. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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