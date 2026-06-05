Kiss Kiss Way sbarca a Baia Domizia | due giorni di musica eventi e spettacolo

Notizia in breve

Baia Domizia accoglie il tour estivo di Radio Kiss Kiss il 12 e 13 giugno, con due giorni di musica, eventi e spettacoli. La località balneare del litorale casertano si prepara a ospitare questa tappa, che coinvolgerà artisti e pubblico in attività di intrattenimento. La manifestazione si svolgerà in più location della zona, con concerti e spettacoli dal vivo programmati durante le due giornate. L’evento è promosso dall’emittente radiofonica e coinvolge diverse realtà locali.