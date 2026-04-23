Recentemente si è diffusa la notizia di una possibile convivenza tra la celebrità statunitense e il pilota britannico. La coppia sembra aver rafforzato il loro rapporto, con voci che suggeriscono un passo importante nella loro relazione. Nessuna conferma ufficiale è stata ancora rilasciata, ma rumors e indiscrezioni continuano a circolare tra gli addetti ai lavori.

Si frequentano da pochi mesi ma già un grande passo.Kim Kardashian e Lewis Hamiltonsecondo un’indiscrezionepotrebbero andare a convivere. I due sono stati paparazzati dal settimanaleChia Los Angeles mentre escono da un lussuoso negozio di tappeti.Arredamento per la loro nuova casa? Questo è il gossip appena lanciato dal magazine. La coppia ultimamente è al centro dei riflettori pubblici. Kim Kardashian e Lewis Hamilton vanno a vivere insieme. La paparazzata di Chi Mentre Kendall viene avvistata con Jacob Elordi al Coachella al centro del gossip ci sono anche Kim Kardashian e Lewis Hamilton. I due sono usciti da poco allo scoperto anche se si frequentano dall’inizio del 2026 e oggi potrebbero già mettere su casa insieme.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Kim Kardashian e Lewis Hamilton vanno a convivere?

Kim Kardashian Is Dating Lewis Hamilton

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