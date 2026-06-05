Kiev istituisce l' unità Scorpio | cosa sappiamo della nuova forza speciale della polizia militare ucraina
Le forze armate ucraine hanno istituito l’unità Scorpio, una nuova forza speciale della polizia militare. Questa unità si concentra sulla gestione della disciplina, sulla protezione delle infrastrutture militari e sulla prevenzione delle vulnerabilità nelle retrovie operative. La creazione di Scorpio fa parte di un processo di rafforzamento del sistema di sicurezza interna, volto a migliorare la gestione delle operazioni e la sicurezza delle aree militari. La composizione e le funzioni specifiche dell’unità non sono state rese pubbliche.
Le Forze Armate ucraine stanno rafforzando in modo progressivo il proprio sistema di sicurezza interna, con un’attenzione crescente alla gestione della disciplina, alla protezione delle infrastrutture militari e al contenimento delle vulnerabilità che possono emergere nelle retrovie operative. In questo processo s’inserisce la creazione della nuova unità speciale Scorpion, pensata per garantire capacità di intervento rapido all’interno del dispositivo militare. L’annuncio è stato diffuso dalla Vijskova sluzhba pravoporyadku ZSU, organismo della polizia militare incaricato del mantenimento dell’ordine e della disciplina nelle Forze Armate ucraine. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Segui gli aggiornamenti su Ucraina.
Notizie e thread social correlati
Massacri del 7 ottobre, Israele istituisce un tribunale militare specialeIl parlamento ha approvato la creazione di un tribunale militare speciale destinato a processare le persone ritenute responsabili degli attacchi...
Israele istituisce un tribunale militare speciale per i crimini del 7 ottobreLa Knesset ha approvato una legge che istituisce un tribunale militare speciale dedicato ai processi dei 300 presunti terroristi palestinesi accusati...
Kiev istituisce l'unità Scorpio: cosa sappiamo della nuova forza speciale della polizia militare ucrainaLe Forze Armate ucraine stanno rafforzando in modo progressivo il proprio sistema di sicurezza interna, con un’attenzione crescente alla gestione della disciplina, alla protezione delle infrastrutture ... ilgiornale.it
Varsavia e Kiev ai ferri corti per il nome di un'unità d'éliteDall'Ucraina un omaggio a Upa, l'esercito indipendentista ucraino che combatté i sovietici nella Seconda Guerra mondiale. E che, però, massacrò 100.000 polacchi ... avvenire.it