Kiev istituisce l' unità Scorpio | cosa sappiamo della nuova forza speciale della polizia militare ucraina

Notizia in breve

Le forze armate ucraine hanno istituito l’unità Scorpio, una nuova forza speciale della polizia militare. Questa unità si concentra sulla gestione della disciplina, sulla protezione delle infrastrutture militari e sulla prevenzione delle vulnerabilità nelle retrovie operative. La creazione di Scorpio fa parte di un processo di rafforzamento del sistema di sicurezza interna, volto a migliorare la gestione delle operazioni e la sicurezza delle aree militari. La composizione e le funzioni specifiche dell’unità non sono state rese pubbliche.