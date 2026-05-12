Israele istituisce un tribunale militare speciale per i crimini del 7 ottobre

La Knesset ha approvato una legge che istituisce un tribunale militare speciale dedicato ai processi dei 300 presunti terroristi palestinesi accusati di aver commesso crimini il 7 ottobre 2023. La decisione è passata con 93 voti favorevoli e nessuno contrario. La nuova struttura giudiziaria sarà incaricata di giudicare i sospettati coinvolti in attacchi verificatisi in quella data.

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La Knesset, il Parlamento israeliano, ha approvato una legge per istituire un tribunale militare speciale incaricato di processare i 300 presunti terroristi palestinesi accusati di aver commesso atrocità il 7 ottobre 2023, con 93 voti a favore e nessuno contrario. In base al provvedimento, il tribunale potrà accusare gli aggressori di tutti i reati pertinenti, tra cui il genocidio. Coloro che venissero condannati per genocidio rischierebbero la pena di morte. La legge stabilisce inoltre che chiunque sia sospettato, accusato o condannato per i crimini del 7 ottobre non può essere rilasciato tramite accordi di liberazione dei detenuti. Tuttavia, l’attuazione del testo potrebbe essere ritardata da disaccordi tra i ministeri della Difesa e delle Finanze in merito ai costi previsti per l’istituzione del tribunale speciale.🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Israele istituisce un tribunale militare speciale per i crimini del 7 ottobre ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Israel military tribunal to try Palestinian perpetrators of October 7 attack | ABS-CBN News Notizie correlate Massacri del 7 ottobre, Israele istituisce un tribunale militare specialeLa decisione della Knesset di istituire un tribunale militare speciale per processare i presunti responsabili degli attacchi del 7 ottobre 2023 segna... 7 ottobre, Israele istituisce un Tribunale specialeIl Parlamento di Israele ha approvato un disegno di legge che istituisce un Tribunale speciale per i crimini commessi durante l’attacco del 7 ottobre... Argomenti più discussi: Israele: il parlamento approva tribunali militari speciali e pena di morte per imputati legati al 7 ottobre; Israele approva la Corte marziale per i responsabili dell'attacco del 7 ottobre; Prime sanzioni Ue contro Israele. 7 ottobre, arriva il maxi-processo; Israele proroga l'arresto degli attivisti della Flotilla. #Israele Approvata la legge per istituire un tribunale militare speciale che processerà i terroristi palestinesi accusati delle atrocità del #7ottobre 2023. La Corte potrà accusare gli aggressori anche di genocidio: in quel caso i condannati rischierebbero la pen x.com L'avvocato che ha rappresentato Hamas in tribunale afferma che la polizia britannica lo ha erroneamente inserito tra i membri del gruppo reddit Massacri del 7 ottobre, Israele istituisce un tribunale militare specialeTra esigenza di giustizia e tensioni globali, la nuova corte militare israeliana riaccende il dibattito su diritto, sicurezza e legittimità internazionale ... ilgiornale.it