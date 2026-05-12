Il parlamento ha approvato la creazione di un tribunale militare speciale destinato a processare le persone ritenute responsabili degli attacchi avvenuti il 7 ottobre 2023. La decisione riguarda un procedimento giudiziario dedicato esclusivamente ai presunti autori di quei fatti, che hanno causato numerose vittime e danni. La nuova struttura giudiziaria rappresenta una risposta immediata alle conseguenze di quegli eventi.

La decisione della Knesset di istituire un tribunale militare speciale per processare i presunti responsabili degli attacchi del 7 ottobre 2023 segna una svolta significativa nella gestione giudiziaria di uno degli eventi più traumatici della storia recente israeliana. Il provvedimento è stato approvato con 93 voti favorevoli e nessun contrario dalla Knesset, il parlamento composto da 120 seggi, a testimonianza dell'ampio consenso a favore della punizione dei responsabili del più grave attentato nella storia di Israele. I restanti 27 parlamentari erano assenti o si sono astenuti dal voto. Il tribunale avrà competenza su centinaia di militanti palestinesi catturati durante e dopo l’attacco e potrà giudicare reati che spaziano dai crimini di guerra al genocidio, includendo anche la possibilità della pena capitale.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Massacri del 7 ottobre, Israele istituisce un tribunale militare speciale

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Israel moves to put October 7 terrorists on trial

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Qualche essere degenerato continui a parlare del 7 ottobre. Mica della creazione di uno stato illegittimo,su base etnosuprematista, colonialista, di fatto #Nazista, che da sempre compie #APARTHEID, furto e predazione di terre altrui, massacri,assassinii, perse x.com

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