Kiev alla UE | ‘non date asilo ai nostri uomini’

L’Ucraina ha chiesto all’Unione Europea di sospendere il rilascio di permessi di asilo temporaneo a uomini tra i 23 e i 60 anni. La richiesta si riferisce a cittadini ucraini di questa fascia di età e riguarda l’accesso alle procedure di asilo nel territorio europeo. La richiesta è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sul motivo di questa richiesta.

L’Ucraina ha chiesto all’UE di annullare il diritto degli uomini ucraini di età compresa tra i 23 e i 60 anni di ottenere asilo temporaneo in Europa. Lo ha dichiarato il commissario europeo Mangus Brunner. I ministri degli Interni degli Stati membri hanno discusso di questa questione al vertice dell’UE sugli affari interni, ha aggiunto Brunner.https:t.meletteradamosca35947 Zelensky scrive a Putin: “mettiamo fine alla guerra”. Poi chiede armi alla Germania Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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