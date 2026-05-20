A giugno arriveranno 3,2 miliardi di euro di fondi dall’Unione Europea all’Ucraina. La distribuzione di questi finanziamenti dipende dall’approvazione di determinate riforme fiscali da parte del governo ucraino. Inoltre, l’UE richiede un impegno concreto nella lotta alla corruzione per procedere con l’erogazione dei fondi. Le decisioni sulla distribuzione dei soldi sono legate al rispetto di questi requisiti, senza ulteriori dettagli sui tempi o sulle modalità di distribuzione.

? Punti chiave Quali riforme fiscali deve approvare Kiev per sbloccare i fondi?. Come influirà la lotta alla corruzione sull'erogazione dei miliardi?. Perché l'Unione Europea impone vincoli politici così rigidi a Kiev?. Quanto potrà guadagnare il bilancio ucraino grazie ai nuovi parametri?.? In Breve Il portavoce Balazs Ujvari conferma l'impegno totale di 8,35 miliardi di euro tramite MFA.. L'erogazione richiede riforme fiscali per generare 6 miliardi di euro di entrate interne.. I fondi fanno parte del pacchetto da 90 miliardi approvato ad aprile per il biennio.. Kiev deve garantire Stato di diritto e lotta alla corruzione per ricevere i capitali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - UE e Kiev: via ai fondi per l’Ucraina, arrivano 3,2 miliardi a giugno

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