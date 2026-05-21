Ucraina Friedrich Merz scrive ai leader Ue | Kiev membro associato dell’Unione

Il leader del partito di centro-destra ha scritto ai rappresentanti dell’Unione Europea, proponendo di concedere all’Ucraina uno status di “membro associato”. La lettera arriva dopo che il governo ucraino ha richiesto un’adesione rapida all’Unione, e la proposta prevede un riconoscimento formale di questa richiesta. La comunicazione evidenzia l’intenzione di offrire alla nazione un nuovo livello di integrazione, senza ancora indicare una data o modalità precise per la possibile adesione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz intende offrire all’Ucraina un nuovo status speciale come “membro associato” dell’ Unione europea in risposta alla sua richiesta di una rapida adesione all’Ue. In una lettera ai leader europei – citata dall’agenzia tedesca Dpa – il leader di Berlino – propone di integrare immediatamente Kiev in modo più stretto nelle istituzioni. Inizialmente comunque l’Ucraina non otterrebbe la piena adesione e il diritto di voto. Merz giustifica l’iniziativa con la particolare situazione dell’Ucraina, paese in guerra, e con i “significativi progressi” compiuti nei negoziati di adesione. L’obiettivo di Merz. Secondo il... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Friedrich Merz scrive ai leader Ue: “Kiev membro associato dell’Unione” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video European leaders hold a meeting on Ukraine at Munich Security Conference Sullo stesso argomento Ucraina, la proposta di Merz: “Kiev diventi ‘membro associato’ dell’Ue”Il cancelliere tedescoFriedrich Merzintende offrire all’Ucraina un nuovo status speciale come“membro associato” dell’Unione europeain risposta alla... Ucraina, adesione all’UE ancora lontana. Merz propone Kiev come «membro associato»Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha avanzato la proposta di rendere l’Ucraina un «membro associato» dell’Unione europea. Ucraina nell’Ue, Merz spinge sull’acceleratore: ecco la lettera con la proposta ufficialeIl cancelliere tedesco: Ora è giunto il momento di procedere con coraggio nell'integrazione europea dell'Ucraina attraverso soluzioni innovative come passi immediati in avanti ... affaritaliani.it L'Ucraina membro associato dell'Ue. La proposta di MerzIn una lettera indirizzata ai leader dell'Ue il cancelliere tedesco Friedrich Merz propone di associare l'Ucraina all'Unione Europea, prima della sua piena adesione che richiederà tempo. È chiaro che ... ilgiornale.it Dichiarazione di Merz sulla guerra in Iran: ...farsi valere su interessi fondamentali, se necessario, con la forza militare (02.03.2026) reddit