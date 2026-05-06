Taekwondo il Team Carrara brilla ai campionati interregionali in Calabria | conquistate 13 medaglie

Il Team Carrara di taekwondo si è distinto ai campionati interregionali svoltisi in Calabria, portando a casa un totale di 13 medaglie. La squadra ha partecipato con diverse atlete e atleti, evidenziando una presenza significativa tra le compagini in gara. Tra le società più rappresentate, le Pantere Taekwondo Team Carrara sono riuscite a ottenere risultati di rilievo, contribuendo con il proprio successo alla competizione.

Un Bottino di prestigio per la squadra tra le eccellenze in gara, hanno spiccato le Pantere Taekwondo Team Carrara. Sotto la guida tecnica del Maestro Marco Carrara — coadiuvato dal Coach Gabriele Li Volsi e dagli aiuto coach Elvira Lupo, Eugenio Pintauri e Antonio Guariglia — la compagine del.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Campionati Interregionali di Combattimento: nuove medaglie per la "ASD Scuola TaeKwonDo Salerno"La ASD Scuola TaeKwonDo Salerno del Maestro Francesco Rocciola vince con i propri atleti ai Campionati Interregionali di Combattimento in scena il 18... Taekwondo, ai Campionati interregionali la “Pennetta Rosa” ancora sul podioBRINDISI - Nuovo importantissimo traguardo per il direttore tecnico della “Pennetta Rosa” associazione sportiva dilettantistica Taekwondo, Cosimo... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Nove medaglie per le Pantere team Carrara al Kim & Liù Sicilia di Taekwondo; Taekwondo, debutto per 4 allievi di Balestrate e Trappeto: conquistate due medaglie d’argento; Tennis, altra vittoria per il Tc Treviglio in Serie B1: 5-1 a Marina di Carrara; Campionato interregionale di taekwondo Il Fight Club Apiro vince nove medaglie. Nove medaglie per le Pantere team Carrara al Kim & Liù Sicilia di TaekwondoOrgoglio palermitano alla rassegna regionale di Taekwondo dedicata ai più piccoli: ecco i risultati straordinari delle piccole Pantere in gara ... palermotoday.it SAVE THE DATE: Recruiting Day a Massa Carrara! Il team di ATTAL Group - Filiale di Carrara, in collaborazione con CONFIMPRESA - Confederazione della Piccola Media Impresa e dell'Artigianato, è felice di invitarti allo Sportello Lavoro e Servizi per un - facebook.com facebook