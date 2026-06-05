Il primo ministro canadese in carica sarà presente al matrimonio di Dua Lipa a Palermo, insieme a Katy Perry. L’ex leader canadese si unirà alla popstar e alla cantante britannica per il matrimonio, che si terrà prossimamente. La presenza del politico si inserisce nelle occasioni di incontri tra le celebrità e le figure pubbliche, senza ulteriori dettagli sui partecipanti.

La storia d'amore tra Katy Perry e Justin Trudeau prosegue a gonfie vele e nelle ultime ore la coppia, a quasi un anno dal primo incontro, ha deciso di fare un passo importante: le presentazioni dei rispettivi figli, in quella che secondo fonti vicine alla coppia è stata la prima prova di famiglia allargata. La popstar e l'ex primo ministro canadese, dopo quasi un anno d'amore, hanno deciso di portare la loro relazione al livello successivo, presentando la piccola Daisy Dove, la figlia di Katy e Orlando Bloom, ai tre figli di Trudeau: il 18enne Xavier, la 17enne Ella-Grace e il piccolo Hadrien, 12 anni, nati dal lungo matrimonio tra il politico e Sophie Grégoire Trudeau. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Katy Perry e Justin Trudeau, presentazioni in famiglia in vista del primo anniversario

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Katy Perry e Justin Trudeau insieme al Coachella Festival per la prima volta

Notizie e thread social correlati

Katy Perry e Justin Trudeau innamorati al CoachellaDurante il festival Coachella, una coppia famosa è stata vista insieme tra il pubblico.

Katy Perry e Justin Trudeau al Coachella, l’ex premier canadese e la popstar insieme al concerto di Justin Bieber – Il videoDurante il primo fine settimana del festival musicale in California, sono stati avvistati in compagnia al concerto di Justin Bieber.

Si parla di: Matilde Caressa lascia Milano e racconta la sua nuova vita a Torino: All'inizio non ero felice.

Ci sarà l'ex primo ministro canadese al fianco della popstar al matrimonio palermitano di Dua Lipa e Callum Turner?La popstar e l'ex primo ministro canadese hanno fatto incontrare i rispettivi figli dopo quasi un anno d'amore. gazzetta.it

Katy Perry and Justin Trudeau reach major relationship milestone ahead of first anniversaryThe couple got together last year after Perry broke off her engagement to Orlando Bloom, with whom she shares 5-year-old daughter Daisy Dove. msn.com