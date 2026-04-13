Durante il festival Coachella, una coppia famosa è stata vista insieme tra il pubblico. È stato notato che uno dei membri della coppia ha assistito a un concerto di Justin Bieber, accompagnato dall’altro. La presenza di entrambi allo stesso evento è stata documentata da diversi scatti e testimonianze sul posto. La coppia non ha nascosto la loro presenza e si è mostrata molto vicina durante tutta la giornata.

La coppia formata dalla pop star e dall’ex Premier canadese era presente al primo fine settimana della kermesse musicale e, come mostrano le foto postate su Instagram dalla stessa Katy Perry, si è divertita e non poco ad assistere agli show tra gli altri, di Justin Bieber. Cantante di cui Perry è grande fan. In uno scatto i due sono ritratti di spalle mentre camminano mano nella mano tra le bancarelle del festival, in un altro sono seduti a mangiare e bere tra un'esibizione e l'altra. Foto che immortalano momenti semplici e spartani, lontani anni luce al rigore al quale, soprattutto lui, ci aveva abituati negli anni della sua ascesa politica.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Katy Perry e Justin Trudeau innamorati al Coachella

Katy Perry e Justin Trudeau, più innamorati che mai nella nuova foto social e quella frecciatina sul «karma»Tra le altre foto del carosello appare poi la figlia della cantante, Daisy Dove, il bigliettino di un biscotto della fortuna, un video dalla...

Katy Perry e Justin Trudeau: amore ad alta quota tra San Cassiano e le OlimpiadiLa popstar Katy Perry e l’ex premier canadese Justin Trudeau scelgono il lusso delle Dolomiti durante i Giochi Invernali 2026,… La popstar Katy Perry...

Katy Perry e Justin Trudeau insieme al Coachella Festival per la prima volta