Katy Perry e Justin Trudeau al Coachella l’ex premier canadese e la popstar insieme al concerto di Justin Bieber – Il video

Durante il primo fine settimana del festival musicale in California, sono stati avvistati in compagnia al concerto di Justin Bieber. Tra il pubblico si sono visti un ex primo ministro canadese e una nota cantante pop, seduti vicini e apparentemente in buona compagnia. Le immagini circolate sui social mostrano i due mentre assistono alla performance, senza ulteriori dettagli sulla natura del loro rapporto.

Procede a gonfie vele la love story tra Katy Perry e Justin Trudeau. L’ex primo ministro canadese e la popstar sono stati avvistati insieme al Coachella, in California, durante il primo dei due weekend del festival. I due hanno partecipato all’evento e, come mostrano foto e video condivisi sul profilo della cantante, si sono goduti la serata tra gli spettacoli, incluso quello di Justin Bieber, artista di cui Perry è grande fan. Ma non solo. In uno scatto i due sono immortalati di spalle mentre camminano mano nella mano tra le bancarelle del festival. In un altro, invece, sono seduti a mangiare e bere tra una performance e l’altra. La love story, che va a gonfie vele, tra Perry e Trudeau .🔗 Leggi su Open.online

Katy Perry e Justin Trudeau innamorati al CoachellaLa coppia formata dalla pop star e dall’ex Premier canadese era presente al primo fine settimana della kermesse musicale e, come mostrano le foto...

Katy Perry e Justin Trudeau sulle Dolomiti: ecco il resort che hanno scelto e quanto costaLa popstar ha condiviso alcune foto sul suo profilo Instagram: cime innevate ma anche scarpe di Prada.

Katy Perry e Justin Trudeau sono una coppia: le love story della popstar nelle sue canzoni

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