Durante una visita al centro oncologico The Christie di Manchester, giovedì, Kate Middleton ha incontrato una mamma affetta da cancro. La duchessa ha abbracciato la donna, ascoltando le sue parole sulla difficoltà di affrontare la malattia con i figli piccoli. L'incontro si è svolto in un’atmosfera di grande sensibilità, con la duchessa che ha mostrato vicinanza e ascolto.

Kate Middleton ha vissuto un momento di profonda emozione durante una visita ufficiale giovedì al centro oncologico The Christie di Manchester, in Inghilterra. La Principessa del Galles ha incontrato Claire Lorente, una giovane mamma di 30 anni che stava celebrando l’ultimo giorno del suo trattamento per il cancro al seno, condividendo con lei parole di conforto e comprensione nate dalla propria esperienza personale con la malattia. Dopo essere stata presentata a Lorente, Kate l’ha abbracciata calorosamente e congratulata per aver raggiunto questo traguardo importante. “ Brava, ce l’hai fatta! “, ha esclamato la principessa, mantenendo una mano rassicurante sul braccio della giovane donna mentre parlavano. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Kate Middleton abbraccia una mamma malata di cancro: “So quanto è duro per i figli”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Kate Middleton abbraccia una mamma che ha sconfitto il cancro: “È dura anche per i nostri cari”Durante una visita al centro oncologico di Manchester, la principessa del Galles ha abbracciato una donna che ha superato il cancro, commentando che...

Kate Middleton scrive a una giovane mamma di Verona malata di tumore: “La tua forza è fonte di ispirazione”Una lettera scritta dalla famiglia reale britannica è arrivata a una giovane mamma di Verona, attualmente affetta da un tumore.

Temi più discussi: Kate Middleton abbraccia una madre che ha finito la chemio: So quanto è duro anche per i familiari; Kate Middleton conquista Londra con un look romantico e un messaggio di speranza; Anne Hathaway rivela: Sono stata cieca da un occhio per dieci anni. Avevo una cataratta a esordio precoce; Fuori dal coro chiude la stagione: Mario Giordano funziona ovunque lo mettano.

Kate Middleton abbraccia una donna per la fine delle cure di cancro, il gesto commuove il mondo (VIDEO)La principessa del Galles Kate Middleton ha visitato il centro oncologico The Christie di Manchester, uno dei principali ospedali europei specializzati nella cura del cancro, dove ha incontrato ... tg.la7.it

Kate Middleton abbraccia una madre che ha finito la chemio: So quanto è duro anche per i familiariKate Middleton incontra Claire Lorente, 30 anni, all'ultimo giorno di cura per un tumore al seno: un abbraccio che significa tutto perché anche la principessa ... fanpage.it

Nel ballottaggio per il procuratore generale GOP, due conservatori di destra si confrontano su esperienza e lealtà a Trump | Il senatore statale Mayes Middleton dice che il rappresentante Chip Roy ha tradito il movimento MAGA, mentre Roy afferma che Middle reddit