Kate Middleton abbraccia una mamma che ha sconfitto il cancro | È dura anche per i nostri cari

Da cinemaserietv.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante una visita al centro oncologico di Manchester, la principessa del Galles ha abbracciato una donna che ha superato il cancro, commentando che anche i familiari affrontano momenti difficili. L'incontro si è svolto in un contesto di grande emozione, nel corso di un evento ufficiale presso il centro. La visita si è concentrata sul supporto alle famiglie e alla rete di assistenza per i pazienti oncologici.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La principessa del Galles ha vissuto un momento di intensa emozione durante la sua visita al Christie NHS Foundation Trus t di Manchester, un ospedale oncologico tra più rinomati al mondo. Kate Middleton ha incontrato Claire Lorente, una donna di 30 anni che stava per celebrare un traguardo fondamentale: la fine del suo trattamento per il cancro al seno. An emotional moment for sure at Christie Cancer Care Hospital as Catherine, The Princess of Wales watches a patient ring the cancer bell signifying the end of her treatment! I’m sure that reminds Catherine of her own time as well. pic.twitter.comKrZWyIo7uc — Royal News Network (@RNNRoyalNews) June 4, 2026 L’incontro è avvenuto proprio nel momento in cui Claire si apprestava a suonare la campanella, il gesto simbolico che nei reparti oncologici segna la conclusione della chemioterapia. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

kate middleton abbraccia una mamma che ha sconfitto il cancro 200 dura anche per i nostri cari
© Cinemaserietv.it - Kate Middleton abbraccia una mamma che ha sconfitto il cancro: “È dura anche per i nostri cari”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Kate Middleton suona il piano con la piccola Charlotte: Grazie per ogni gesto di cura

Video Kate Middleton suona il piano con la piccola Charlotte: Grazie per ogni gesto di cura

Notizie e thread social correlati

Kate Middleton commossa accanto a una mamma guarita dal cancro: “Questo è il tuo giorno”Una madre guarita dal cancro è stata accompagnata da Kate Middleton in un momento di commozione, con il messaggio: “Questo è il tuo giorno”.

Cos’è il Reggio Emilia Approach, il modello educativo che ha conquistato anche Kate MiddletonIl Reggio Emilia Approach è un metodo educativo sviluppato nel secondo dopoguerra e adottato in più di cento paesi.

Argomenti più discussi: Alfa svela ai genitori la collaborazione con Jovanotti: la reazione è dolcissima; Charlène di Monaco pubblica una foto inedita di Jacques e Gabriella nel giorno della Festa della mamma del Principato.

kate middleton kate middleton abbraccia unaKate Middleton abbraccia una madre che ha finito la chemio: So quanto è duro anche per i familiariKate Middleton incontra Claire Lorente, 30 anni, all'ultimo giorno di cura per un tumore al seno: un abbraccio che significa tutto perché anche la principessa ... fanpage.it

Kate Middleton a Reggio Emilia. L’arrivo, il saluto ai bambini, gli abbracci: Tornerò. La direttaLa principessa del Galles in visita oggi e domani per conoscere da vicino il Reggio Emilia Approach sull’infanzia. Per Catherine è il primo viaggio all’estero ... bologna.repubblica.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web