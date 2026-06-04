Durante una visita al centro oncologico di Manchester, la principessa del Galles ha abbracciato una donna che ha superato il cancro, commentando che anche i familiari affrontano momenti difficili. L'incontro si è svolto in un contesto di grande emozione, nel corso di un evento ufficiale presso il centro. La visita si è concentrata sul supporto alle famiglie e alla rete di assistenza per i pazienti oncologici.

La principessa del Galles ha vissuto un momento di intensa emozione durante la sua visita al Christie NHS Foundation Trus t di Manchester, un ospedale oncologico tra più rinomati al mondo. Kate Middleton ha incontrato Claire Lorente, una donna di 30 anni che stava per celebrare un traguardo fondamentale: la fine del suo trattamento per il cancro al seno. An emotional moment for sure at Christie Cancer Care Hospital as Catherine, The Princess of Wales watches a patient ring the cancer bell signifying the end of her treatment! I’m sure that reminds Catherine of her own time as well. pic.twitter.comKrZWyIo7uc — Royal News Network (@RNNRoyalNews) June 4, 2026 L’incontro è avvenuto proprio nel momento in cui Claire si apprestava a suonare la campanella, il gesto simbolico che nei reparti oncologici segna la conclusione della chemioterapia. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Kate Middleton abbraccia una mamma che ha sconfitto il cancro: “È dura anche per i nostri cari”

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Kate Middleton suona il piano con la piccola Charlotte: Grazie per ogni gesto di cura

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