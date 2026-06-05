Juventus Spalletti vuole Lobotka per la regia | De Laurentiis non fa sconti e pensa al rinnovo

Da stilejuventus.com 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'allenatore del Napoli ha chiesto il centrocampista slovacco per rinforzare la regia, ma il presidente del club non ha intenzione di fare sconti e sta pensando al rinnovo del contratto. La Juventus, invece, punta a un attaccante e a un portiere, mentre la dirigenza lavora per rafforzare la rosa con altri acquisti.

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Sebbene le priorità della Juventus sul mercato siano l’arrivo di un centravanti e di un portiere, la dirigenza è al lavoro per rinforzare la rosa. A centrocampo, in particolare, serve un giocatore capace di garantire qualità nella costruzione e continuità nella gestione del possesso. Tra i profili monitorati c’è quello di Stanislav Lobotka, regista indiscusso del Napoli di Luciano Spalletti campione d’Italia. Il punto sul centrocampo: serve la svolta. La stagione appena conclusa ha ancora una volta evidenziato molte lacune a centrocampo: le uniche note positive sono state Locatelli, non sempre continuo, e McKennie, in fase calante dopo il rinnovo. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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