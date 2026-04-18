spalletti vuole lobotka e anguissa alla juventus

Luciano Spalletti ha firmato un contratto con la Juventus che lo lega alla società fino al 2028. Recentemente, si sono diffuse voci che il tecnico abbia espresso la volontà di portare alla squadra due centrocampisti, Lobotka e Anguissa. La società sta valutando le possibilità di mercato e le trattative sono in corso per definire eventuali trasferimenti. La notizia ha attirato l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori.

Luciano Spalletti ha appena rinnovato con la Juventus fino al 2028. E, secondo la ricostruzione di Tuttosport, avrebbe già indicato due nomi per il centrocampo del futuro: Stanislav Lobotka e Frank Anguissa, entrambi già allenati ai tempi del Napoli. La società bianconera, almeno secondo questa linea, guarda dunque in casa azzurra per rinforzare la mediana. La presenza di Spalletti sulla panchina juventina e il rinnovo fino al 2028 risultano confermati dai canali ufficiali del club. Il profilo più delicato è quello di Lobotka. Il regista slovacco resta un giocatore centrale nelle valutazioni di mercato e la sua situazione contrattuale continua a far discutere.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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