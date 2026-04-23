spalletti vuole lobotka e meret per la juventus

L'allenatore della squadra italiana avrebbe richiesto due giocatori del Napoli, uno a centrocampo e uno tra i pali, secondo quanto riportato da una testata locale. La Juventus starebbe valutando questa possibilità, anche se non ci sono ancora ufficializzazioni o decisioni definitive in merito. La notizia circola in ambienti sportivi e si focalizza sulle possibili mosse di mercato legate alle richieste di Spalletti.

La Juventus guarda ancora in casa Napoli. E, secondo Il Roma, Luciano Spalletti avrebbe indicato due nomi ben precisi per la prossima stagione: Stanislav Lobotka e Alex Meret. Il tecnico toscano, oggi alla guida dei bianconeri, ha appena rinnovato fino al 2028. L’operazione, però, si annuncia complicata. Lobotka ha un contratto fino al 30 giugno 2027, con opzione per un altro anno fino al 2028. Nel suo accordo è prevista anche una clausola, ma valida solo per l’estero. Quindi, per portarlo a Torino, la Juve dovrebbe trattare direttamente con il Napoli. Anche Meret è legato al club azzurro fino al 30 giugno 2027. Per questo la Juventus sa che arrivare a entrambi non sarebbe semplice.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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