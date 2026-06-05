La Juventus ha annunciato di aver chiuso il bilancio con perdite superiori ai 250 milioni di euro, rispetto a un utile di circa 90 milioni dell’anno precedente. La società ha attribuito il disavanzo a maggiori costi di gestione, investimenti e impatti derivanti dalla pandemia, oltre a una diminuzione dei ricavi da biglietteria e diritti televisivi. La situazione finanziaria ha portato a una riduzione del capitale sociale e all’avvio di procedure di ristrutturazione. La società ha precisato che continuerà a operare nel rispetto delle normative vigenti.

Per anni la Juventus è stata il simbolo della solidità economica nel calcio italiano. Scudetti in serie, stadio di proprietà, ricavi record e una gestione spesso indicata come modello da seguire. Oggi, però, il quadro è profondamente cambiato e i numeri raccontano una realtà molto diversa da quella dell’epoca d’oro bianconera. Il tema è tornato al centro del dibattito in queste ore dpo l’intervento a Sportitalia Mercato dell’esperto di calcio e finanza Paolo Ciabattini, che ha ricostruito l’evoluzione dei conti della società negli ultimi anni. Una situazione che va ben oltre i risultati sportivi e che riguarda direttamente la sostenibilità del progetto Juventus. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Juventus, i conti non tornano più: il vero disastro non è in campo ma nei bilanci

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Damien #Comolli: Dobbiamo trovare un accordo con l’UEFA sui conti. Avremo delle restrizioni. #Spalletti lo sa, ma ciò non ci impedirà di costruire una #Juventus per arrivare davanti agli altri. #calciomercato x.com

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