Pagelle Juventus è tempo di bilanci da Kalulu al disastro Openda | i promossi e bocciati della stagione bianconera

Da juventusnews24.com 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Juventus ha concluso la stagione con valutazioni negative per diversi giocatori. Tra i promossi ci sono stati alcuni che hanno mostrato continuità, mentre altri sono stati bocciati per le prestazioni deludenti. La stagione ha evidenziato lacune nel reparto offensivo e in difesa, con alcune partite caratterizzate da errori che hanno pesato sul risultato finale. Le valutazioni sono state effettuate sulla base delle prestazioni complessive, senza considerare eventuali infortuni o circostanze esterne.

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di Luca Fiore Tempo di pagelle per la Juventus di Spalletti, ecco tutti i giocatori promossi e bocciati nella stagione bianconera. Archiviata la stagione è giunto il momento di bilanci per la Juventus di Luciano Spalletti che la prossima stagione giocherà l’ Europa League. Una stagione piena di rimpianti e di errori su tutti i fronti per la squadra bianconera. Un mercato fallimentare e la mancata qualificazione alla prossima Champions League sono la ciliegina di un’annata disastrosa iniziata con la conferma di Tudor e poi l’arrivo di Spalletti. Poca personalità, poca determinazione e concentrazione nel momento clou del campionato, dove nei match decisivi con Verona e Fiorentina, la Juve ha steccato la gara per atteggiamento e volontà di centrare un obiettivo chiaro per la prossima stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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