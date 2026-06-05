Juve Vlahovic alleggerisce i conti Sorloth e Kolo Muani i sostituti
La Juventus ha concluso la cessione di Dusan Vlahovic, che lascia il club. Al suo posto, sono stati individuati i sostituti Sorloth e Kolo Muani. La decisione di vendere l’attaccante serbo è ormai definitiva, e si attende l’annuncio ufficiale. La società ha trovato le alternative per rafforzare l’attacco, puntando sui due nuovi acquisti. La cessione di Vlahovic dovrebbe contribuire ad alleggerire i costi del club.
Torino, 5 giugno 2026 – La Juventus si separa da Dusan Vlahovic. Ormai appare cosa fatta. Le dichiarazioni dei dirigenti bianconeri vanno in questa direzione, prima Giorgio Chiellini ‘mi dispiace, Dusan ha sempre tenuto alla Juve’, poi quelle del presidente Ferrero, ancora più esplicite ‘L’addio di Vlahovic? Troppe pretese, legittime per carità, ma a queste cifre si allarga la platea dei giocatori che si possono prendere’. Infatti la Vecchia Signora si apre al mercato, anche sfruttando il risparmio dovuto dalla dolorosa separazione con Dusan. Sempre Sorloth e Kolo Muani i giocatori nel mirino. Il risparmio tra ingaggio e ammortamento. Dal... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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Juve's Vlahovic eases the burden. Sorloth and Kolo Muani are the replacements.The departure of the Serbian striker frees up salary space in the budget, and between the renewal and potential amortization, Juve will save €40 million. Sorloth is now in the crosshairs, but Kolo Mua ... sport.quotidiano.net
Juve, Vlahovic alleggerisce i conti. Sorloth e Kolo Muani i sostitutiL’addio con il centravanti serbo libera spazio salariale a bilancio, tra rinnovo ed eventuale ammortamento la Juve ‘risparmia’ 40 milioni. Ora Sorloth nel mirino, ma c’è sempre Kolo Muani ... sport.quotidiano.net