juve vlahovic alleggerisce i conti sorloth e kolo muani i sostituti

Notizia in breve

La Juventus ha concluso la cessione di Dusan Vlahovic, che lascia il club. Al suo posto, sono stati individuati i sostituti Sorloth e Kolo Muani. La decisione di vendere l’attaccante serbo è ormai definitiva, e si attende l’annuncio ufficiale. La società ha trovato le alternative per rafforzare l’attacco, puntando sui due nuovi acquisti. La cessione di Vlahovic dovrebbe contribuire ad alleggerire i costi del club.