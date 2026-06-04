Dusan Vlahovic sta per lasciare la Juventus. La società sta valutando l’acquisto di Sorloth e Kolo Muani come possibili sostituti. La trattativa con l’attaccante serbo sembra ormai definitiva, segnando la fine di un’epoca per il giocatore e il club. La decisione di cambiare squadra arriva dopo un periodo di incertezze, mentre i dirigenti stanno finalizzando gli accordi per i nuovi acquisti. La conclusione della cessione di Vlahovic sembra imminente.

Torino, 4 giugno 2026 - La storia tra Dusan Vlahovic e la Juventus sembra arrivata sul serio al capolinea. Dopo quattro anni e mezzo trascorsi in bianconero, l'attaccante serbo è pronto a lasciare Torino al termine del suo contratto, in scadenza il 30 giugno 2026. La mancata intesa sul rinnovo ha sancito una separazione che, negli ultimi mesi, appariva ormai inevitabile. Quando la Juventus lo acquistò dalla Fiorentina nel gennaio 2022 per oltre 80 milioni di euro, Vlahovic rappresentava il presente e il futuro dell'attacco bianconero, ma i continui inconvenienti fisici, e una Juve mai realmente in lotta per gli scudetti, hanno reso quell’investimento meno prolifico di quanto si potesse pensare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Juve, Vlahovic verso l’addio. Ora Sorloth e Kolo Muani

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