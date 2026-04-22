Il settore giovanile della Juventus ha registrato diverse performance nelle ultime settimane. L’Under 15 ha partecipato a un derby, mentre l’Under 16 ha raggiunto i 100 gol stagionali. L’Under 17, invece, continua il suo percorso senza aver subito sconfitte. Si attende inoltre l’annuncio del nuovo responsabile del vivaio, con un focus sui vari gruppi giovanili e i loro risultati recenti.

di Fabio Zaccaria Settore giovanile Juve: il punto su Under 17, 16 e 15 e su chi sarà il nuovo responsabile nel VIDEO di New Generation Zone di Fabio Zaccaria. Il settore giovanile Juve continua a confermarsi un’eccellenza assoluta nel panorama calcistico italiano. I campionati delle categorie inferiori stanno entrando nel vivo e le formazioni bianconere si preparano ad affrontare le fasi finali della stagione con grandissime ambizioni, mentre la dirigenza studia le prossime mosse per il futuro del vivaio. Questo l’approfondimento nel video di Fabio Zaccaria sul canale Youtube di nel format New Generation Zone. Under 15 e Under 16: doppio derby con il Torino agli ottavi.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Settore giovanile Juve: Under 15 da derby, i 100 gol dell’Under 16 e l’imbattibilità dell’Under 17. Chi sarà il nuovo responsabile del vivaio | New Generation Zone – VIDEO di Fabio Zaccaria

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