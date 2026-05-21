Sbravati out ritorna Scaglia | la filosofia del nuovo responsabile del settore giovanile della Juve | New Generation Zone – VIDEO di Fabio Zaccaria

Da juventusnews24.com 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il settore giovanile della squadra juventina ha visto un cambio alla guida, con il ritorno di un ex responsabile al posto di un suo predecessore. La nuova figura si concentrerà sulla gestione e lo sviluppo dei giovani talenti del vivaio, introducendo alcune novità nelle strategie di formazione e nel rapporto con i club affiliati. La decisione è stata comunicata attraverso un video, che ha illustrato le linee guida e le modalità di intervento del nuovo responsabile.

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di Fabio Zaccaria Sbravati out, ritorna Scaglia: la filosofia del nuovo responsabile del settore giovanile della Juve e le altre novità sul vivaio. Cambio di guardia e  ritorno al passato  in casa  Juventus. Termina l’avventura di  Michele Sbravati, che lascia il ruolo di responsabile del vivaio, per fare spazio al grande rientro di  Massimiliano Scaglia. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Ma chi è esattamente  Scaglia  e quale sarà la sua  filosofia  alla guida dei giovani talenti? A sviscerare i dettagli di questa scelta societaria ci ha pensato  Fabio Zaccaria, nel suo ultimo approfondimento pubblicato sul canale  YouTube  di  . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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SBRAVATI out, ritorna SCAGLIA: la FILOSOFIA del nuovo responsabile del settore giovanile della JUVE

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