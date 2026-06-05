La Juventus sta cercando un nuovo centravanti dopo la partenza di Vlahovic, valutando Mateta e Sorloth come possibili sostituti. Nel frattempo, l’Inter continua a spingere per Marco Palestra, mentre Dumfries si avvicina al Real Madrid. Questi sono gli aggiornamenti principali sul mercato delle due squadre in questa fase.

Con Dumfries sempre più vicino al Real Madrid, l'Inter insiste per Marco Palestra. La Juve, invece, saluta Vlahovic e cerca un nuovo centravanti: ne parliamo nell'ultima puntata de Il Blitz, il nostro podcast settimanale sul calciomercato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Juve, Mateta o Sorloth per il dopo Vlahovic. Palestra-Inter, a che punto siamo?

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Mercato - Juventus, poker di nomi per il dopo Vlahovic

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