Juve è Sorloth l’erede di Vlahovic | trattativa caldissima
Dopo l’addio di Vlahovic, la Juventus sta trattando con un attaccante norvegese. La trattativa è molto avanzata e i dirigenti stanno cercando di definire i dettagli per portarlo in squadra. L’obiettivo è trovare un sostituto che possa rafforzare il reparto offensivo. La società sta lavorando per completare l’operazione nel minor tempo possibile. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sui termini dell’accordo o sulla durata del contratto.
Dopo l’addio di Vlahovic, i bianconeri sono alla disperata ricerca di un nuovo centravanti: ecco le ultime. Si è chiusa ieri l’avventura di Dusan Vlahovic alla Juventus dopo quattro stagioni. L’incontro tra la dirigenza e il calciatore serbo per il rinnovo non è stato positivo e, dunque, l’ex Fiorentina si libererà il prossimo 30 giugno a parametro zero. Ma chi arriverà al suo posto? Sorloth (Ansa) – Calciomercato.it La sensazione è che i bianconeri, a questo punto, possano prendere due attaccanti: oltre a Kolo Muani che resta uno dei principali obiettivi, il nome caldo in queste ore è quello di Alexander Sorloth, norvegese classe ’95 di proprietà dell’ Atletico Madrid. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
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L’idea della #Juventus per l’attacco è abbastanza chiara: sostituire Dusan #Vlahovic, Jonathan #David e Lois #Openda con due attaccanti. I prescelti sono Randal #KoloMuani e Alexander #Sorloth: per entrambi i dialoghi sono già in stato avanzato, sia con e x.com
Incassata la fumata nera per il prolungamento dell’ingaggio di Dusan Vlahovic, la Juventus si è già messa a lavoro per trovare il suo sostituto. In questo scenario torna ad emergere con forza il nome di Alexander Sorloth, già cercato lo scorso gennaio dalla diri facebook
La Juventus ha avviato contatti con l'entourage di Alexander Sorloth (GdM) reddit
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