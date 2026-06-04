Dopo l’addio di Vlahovic, la Juventus sta trattando con un attaccante norvegese. La trattativa è molto avanzata e i dirigenti stanno cercando di definire i dettagli per portarlo in squadra. L’obiettivo è trovare un sostituto che possa rafforzare il reparto offensivo. La società sta lavorando per completare l’operazione nel minor tempo possibile. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sui termini dell’accordo o sulla durata del contratto.

Dopo l’addio di Vlahovic, i bianconeri sono alla disperata ricerca di un nuovo centravanti: ecco le ultime. Si è chiusa ieri l’avventura di Dusan Vlahovic alla Juventus dopo quattro stagioni. L’incontro tra la dirigenza e il calciatore serbo per il rinnovo non è stato positivo e, dunque, l’ex Fiorentina si libererà il prossimo 30 giugno a parametro zero. Ma chi arriverà al suo posto? Sorloth (Ansa) – Calciomercato.it La sensazione è che i bianconeri, a questo punto, possano prendere due attaccanti: oltre a Kolo Muani che resta uno dei principali obiettivi, il nome caldo in queste ore è quello di Alexander Sorloth, norvegese classe ’95 di proprietà dell’ Atletico Madrid. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve, è Sorloth l’erede di Vlahovic: trattativa caldissima

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L’idea della #Juventus per l’attacco è abbastanza chiara: sostituire Dusan #Vlahovic, Jonathan #David e Lois #Openda con due attaccanti. I prescelti sono Randal #KoloMuani e Alexander #Sorloth: per entrambi i dialoghi sono già in stato avanzato, sia con e x.com

La Juventus ha avviato contatti con l'entourage di Alexander Sorloth (GdM) reddit

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