La trattativa tra l’attaccante serbo e la società juventina sembra essersi fermata, con Vlahovic che mostra segnali di incertezza riguardo al rinnovo del contratto. Nonostante il supporto mostrato dall’allenatore, il giocatore non ha ancora dato una risposta definitiva. Nel frattempo, si fa strada l’ipotesi di un possibile acquisto di un attaccante francese come alternativa, con il club che valuta diverse opzioni sul mercato per rinforzare il reparto offensivo.

? Punti chiave Perché Vlahovic sta frenando sul rinnovo nonostante la fiducia di Spalletti?. Chi è il profilo francese che la Juve punta come alternativa?. Come influirà lo stipendio del serbo sul bilancio bianconero?. Quali sono le reali motivazioni dietro l'interesse per la Premier League?.? In Breve Stipendio Vlahovic ammonta a 12 milioni di euro netti annui.. Spalletti punta sul serbo dopo i fallimenti di David e Openda.. Mateta del Crystal Palace è l'alternativa monitorata dalla dirigenza.. Interesse passato del Chelsea per lo scambio con Lukaku.. La trattativa per il rinnovo di Dusan Vlahovic in casa Juventus è tornata in una fase di stallo dopo mesi di negoziati, mentre la società punta a Philippe Mateta come possibile alternativa per l’attacco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Juve, stallo Vlahovic: il serbo tentenna e si accende l’ipotesi Mateta

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