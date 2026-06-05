La Juventus ha deciso di rifiutare l’offerta di Vlahovic, ritenendo che il suo valore non corrisponda alla richiesta economica. Al contrario, il club intende acquistare immediatamente un altro attaccante, Kolo, senza aspettare il mercato di agosto. Vlahovic, pur non avendo ancora dimostrato di meritare un ingaggio elevato, non viene più confrontato con gli standard di altri attaccanti di alto livello.

Qualcuno non ha ancora capito che la situazione qui è grave e seria. Giocatori, agenti, genitori avidi, faccendieri. E che non è più tempo di tirare sull’ingaggio oltre il limite della decenza, sfinendo i club in trattative che intanto fanno perdere di vista il resto del mercato. Tutto questo per dire che bene ha fatto la Juve a chiudere il discorso Vlahovic subito e senza ripensamenti (almeno si presume). Ci sono tanti club più ricchi, qualcuno pagherà la cifra richiesta dal serbo. Un peccato, perché come Vlahovic non ce ne sono tanti: con un minimo sforzo sarebbe rimasto, cominciando la stagione con Spalletti che non è la stessa cosa che trovarlo a novembre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, giusto dire no a Vlahovic: non vale i soldi che chiede. Ma Kolo va preso subito, non ad agosto

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