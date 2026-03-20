Ravanelli | Juve David e Openda hanno sbagliato tutto Ma Kolo e Vlahovic non bastano

L’ex attaccante della Juventus ha commentato le recenti prestazioni dell’attacco della squadra, sottolineando che David e Openda hanno commesso errori significativi. Ha inoltre precisato che le reti di Kolo e Vlahovic non sono sufficienti a risolvere i problemi offensivi. La sua analisi si concentra sulle difficoltà attuali e sulle mancanze del reparto avanzato della formazione.

Mentre all'orizzonte si delinea l'ipotesi di una Juventus del futuro con un reparto d'attacco formato da Dusan Vlahovic e Randal Kolo Muani, un grande bomber del passato come Fabrizio Ravanelli ricorda a tutti cosa serve per essere il centravanti titolare della Signora: "Serve fare reparto, pulire il gioco, tenere palla per far salire la squadra e finalizzare. Serve forza fisica, con qualità alla Osimhen o alla Lautaro, e una leadership forte insita nel dna, indipendentemente dai gol. Non si crea con le parole, ma con il modo di agire in partita, con il body language, volendo la palla senza nascondersi e senza paura. Serve sapere cosa fare con la palla tra i piedi". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ravanelli: "Juve, David e Openda hanno sbagliato tutto. Ma Kolo e Vlahovic non bastano..." Articoli correlati Juve, si punta Kolo Muani: Openda, David e Zhegrova via?Torino, 10 marzo 2026 – Liberare spazio, tecnico e salariale, per rivoluzionare l’attacco. David e Openda agitano la Juve: doppio rifiuto e rimpianto Kolo Muani | CM.ITI due nuovi attaccanti arrivati nell’ultimo mercato estivo continuano a deludere: il piano di Spalletti e le mosse della dirigenza bianconera La... Una raccolta di contenuti su Ravanelli Juve David e Openda hanno... Temi più discussi: Notizie di fabrizio ravanelli - Il Vostro Giornale; Mondiali juniores: l'azzurra Trocker fa il bis, dopo il gigante vince anche lo slalom; Juventus, Ravanelli boccia la coppia Vlahovic-Kolo Muani: Serve un vero leader. E su Bernardo...; Runjaic teme la Juve | Ha giocatori come Yildiz difficili da marcare Atta speriamo che domani sia al 100% Solet convocato? Vi dico questo. Lo Juventus Club Pietra Ligure intitolato a Fabrizio Ravanelli: speciale serata con il campione bianconeroUna serata davvero speciale: A cena con Fabrizio Ravanelli. E’ quella organizzata dallo Juventus Club Pietra Ligure per venerdì 20 marzo, alle ore 20.30, presso il ristorante Bosio di Bardino Nuovo. ivg.it Ravanelli: «Spalletti alla Juve può aprire un ciclo come Lippi. Aiuti arbitrali? Mai avuti in bianconero». Le parole dell’ex attaccanteRavanelli: «Spalletti alla Juve può aprire un ciclo come Lippi. Aiuti arbitrali? Mai avuti in bianconero». Le parole dell’ex attaccante Fabrizio Ravanelli ha concesso una lunga e ricca intervista a Tu ... juventusnews24.com Fascino e contraddizioni in una Cuba che lotta. Michele Ravanelli e Alessandra Bassi alla scoperta dell’isola messa in ginocchio dagli Usa. - facebook.com facebook "Credo che Spalletti sia l'uomo giusto per la Juventus": Ravanelli parla dell'allenatore bianconero all'evento "L'indimenticabile 1996" Il prossimo ospite sarà Moreno Torricelli giovedì 12 marzo dalle 20:30 alle 21:45 x.com