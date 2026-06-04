Il Napoli ha preso informazioni su Vlahovic che va via a zero | ma il serbo chiede 8 milioni l’anno

Da ilnapolista.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Napoli ha chiesto informazioni su Vlahovic, che potrebbe lasciare il suo attuale club a parametro zero. Tuttavia, il calciatore chiede un ingaggio annuo di 8 milioni di euro, una cifra che potrebbe complicare la trattativa. La possibilità di portarlo in squadra rimane, ma l’alto costo richiesto dal giocatore rappresenta un ostacolo. Non sono stati annunciati accordi ufficiali o trattative avanzate.

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L’idea di portare Vlahovic al Napoli torna d’attualità, ma con una premessa che ne raffredda subito gli entusiasmi: le richieste d’ingaggio del serbo. Come racconta Massimiliano Nerozzi sul Corriere della Sera, il rapporto tra Dusan e la Juventus è ai titoli di coda — «bye bye» dopo quattro stagioni e mezzo, 168 presenze e 68 gol — e l’attaccante lascerà Torino a parametro zero, con il contratto da 22,2 milioni lordi ormai scaduto. Il Napoli osserva, ma le cifre spaventano. Sul fronte azzurro, il Corriere della Sera è prudente: il Napoli “ ha preso qualche informazione”, ma tutto è legato a “ se e quando Allegri si insedierà al comando”. Più un monitoraggio che una trattativa, insomma. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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